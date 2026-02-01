Атаку ВС России на Сумскую область сняли на видео

Опубликовано видео атаки ВС России на Конотоп Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России атаковали инфраструктуру реактивными дронами на сверхнизких высотах в городе Конотоп Сумской области Украины. Видео опубликовал Telegram-канал «ІНША ДУМКА».

Ранее мощное уничтожение опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Сейчас подразделения ведут активные боевые действия на Добропольском выступе. Обстановка остается напряженной.

До этого стало известно, что Россия и Украина заключили «джентльменское соглашение» на переговорах в ОАЭ. По словам неназванного сотрудника офиса президента Украины, Киев попросил об остановке ударов по объектам инфраструктуры, на что представители Москвы якобы согласились, но только в устной форме.