06:31, 1 февраля 2026

В Латвии обнаружили тело канадского военного

Delfi: В Латвии нашли тело артиллериста ВС Канады, который нес службу в НАТО
Александра Синицына
Александра Синицына

Тело военного Вооруженных сил Канады нашли неподалеку от Риги 29 января. Его личность установили — это артиллерист Себастьян Хальмагеан, который нес службу в составе канадской бригады интернациональных войск НАТО, пишет Delfi со ссылкой на главу Минобороны Латвии Андриса Спрудса.

«С глубокой скорбью сообщаю о кончине канадского солдата Себастьяна Халмаджяна во время службы в Латвии в рамках коллективной обороны НАТО», — сказал министр. Он также выразил соболезнования близким и сослуживцам умершего.

Портал уточняет, что Военная полиция ВС Канады расследует это происшествие, латвийская госполиция окажет им содействие. В статье отмечено, что этот случай «представляет повышенную угрозу безопасности для остальных солдат на службе».

Ранее в МИД РФ заявили о подготовке НАТО к конфликту с Россией. Страны-члены альянса увеличивают военные расходы, наращивают потенциалы по периметру российских границ, а также разворачивают новые миссии и операции на востоке Европы.

