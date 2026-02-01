Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:38, 1 февраля 2026Силовые структуры

В ударившем по Сартане дроне вычислили технику НАТО

СК нашел фрагменты БПЛА производства стран НАТО после атаки по Сартане
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Известия

В одном из дронов, ударивших по поселку Сартана в Донецкой народной республике, вычислили технику НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Следственного комитета (СК) России.

По его словам, сейчас следователями производится фиксация последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сартану. На месте обстрела сотрудниками СК, сказал источник, обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО.

Известно, что удар беспилотников пришелся по частному сектору, сильные разрушения получили несколько домов. Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия ударов.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин оценил ущерб от обстрелов ВСУ регионов в 600 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ударившем по Сартане дроне вычислили технику НАТО

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Вице-чемпионка мира оценила шансы российских лыжников взять медали на Олимпиаде

    Переговоры России с Украиной и США в Абу-Даби перенесли

    Названы четыре неочевидные причины гипертонии

    Москвичам пообещали знойное лето после холодной зимы

    Военный рассказал о попытках ВСУ контратаковать на нескольких направлениях

    Туристка сломала руку во время прыжка с подъемника в Подмосковье и попала на видео

    На Западе заявили о смене тактики Китая по Тайваню из-за чистки военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok