Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:36, 11 декабря 2025Силовые структуры

Российские следователи оценили ущерб от обстрелов ВСУ

Бастрыкин оценил ущерб от обстрелов ВСУ в 600 миллиардов рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин оценил ущерб от обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) регионов в 600 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС

По словам Бастрыкина, помимо новых российских территорий, где продолжается специальная военная операция (СВО) серьезный ущерб был причинен 41 региону, по который били современным оружием. Глава СК заявил, что Россия будет добиваться возмещения этого ущерба от Украины.

«Сегодня фиксируем материальный ущерб, который причиняется новым территориям», — сказал он.

В ночь на 11 декабря в России произошла масштабная атака дронами ВСУ. На подлете к столице сбили несколько десятков БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Российские «Кусты-2» сформировали закрытую радиосеть длиной 700 километров

    В Раде рассказали о подготовке выборов во время военных действий

    Синоптик оценил срок визита зимы в Москву

    Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

    Падение иены до рекордных значений насторожило экономистов

    Выросло число пострадавших при взрыве на испытаниях в лаборатории Пермского политеха

    В России дали срок истязавшему детей многодетному отцу-садисту

    Шакира осталась в восторге от зоофилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok