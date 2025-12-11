Российские следователи оценили ущерб от обстрелов ВСУ

Бастрыкин оценил ущерб от обстрелов ВСУ в 600 миллиардов рублей

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин оценил ущерб от обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) регионов в 600 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС

По словам Бастрыкина, помимо новых российских территорий, где продолжается специальная военная операция (СВО) серьезный ущерб был причинен 41 региону, по который били современным оружием. Глава СК заявил, что Россия будет добиваться возмещения этого ущерба от Украины.

«Сегодня фиксируем материальный ущерб, который причиняется новым территориям», — сказал он.

В ночь на 11 декабря в России произошла масштабная атака дронами ВСУ. На подлете к столице сбили несколько десятков БПЛА.