В ночь на четверг, 11 декабря, в России произошла масштабная атака дронами ВСУ. На подлете к столице сбили несколько десятков БПЛА.
По данным Минобороны, всего за ночь над территорией Московского региона было уничтожено 40 дронов, 32 из которых летели на Москву. Сведений о повреждениях и пострадавших не приводилось.
После заявления оборонного ведомства мэр Москвы Сергей Собянин еще дважды сообщил о налетах. Всего он заявил о шести беспилотниках, летевших в сторону города. Градоначальник отметил, что их сбили, а на месте падения обломков начали работать специалисты экстренных служб.
ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками «Лютый»
Как сообщал Shot, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». Отмечается, что аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что у Украины может появиться возможность запускать дроны дальностью полета до 1,6 тысячи километров. При этом он отметил, что все это в подавляющем большинстве сбивается российскими системами ПВО.
«Достаточно жуткая машина. Хотя они полностью попадают под воздействие любых систем ПВО, которые есть у нас на вооружении», — высказался о БПЛА «Лютый» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
287 беспилотников атаковали Россию
Масштабная атака украинских дронов продолжалась в течение восьми часов — с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря. За это время было сбито 287 беспилотников, передает Минобороны.
Больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области — 118. 40 дронов уничтожили над Калужской областью, 27 — над Тульской, 19 — над Новгородской, 11 — над Ярославской, 10 — над Липецкой областью.
В Смоленской области сбили шесть дронов, в Воронежской — четыре, в Рязанской — два, в Курской и Орловской — по пять.