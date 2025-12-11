ВСУ пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». На подлете к столице сбили несколько десятков дронов

ВСУ пытались атаковать Москву дальнобойными БПЛА «Лютый»

В ночь на четверг, 11 декабря, в России произошла масштабная атака дронами ВСУ. На подлете к столице сбили несколько десятков БПЛА.

По данным Минобороны, всего за ночь над территорией Московского региона было уничтожено 40 дронов, 32 из которых летели на Москву. Сведений о повреждениях и пострадавших не приводилось.

После заявления оборонного ведомства мэр Москвы Сергей Собянин еще дважды сообщил о налетах. Всего он заявил о шести беспилотниках, летевших в сторону города. Градоначальник отметил, что их сбили, а на месте падения обломков начали работать специалисты экстренных служб.

мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками «Лютый»

Как сообщал Shot, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». Отмечается, что аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что у Украины может появиться возможность запускать дроны дальностью полета до 1,6 тысячи километров. При этом он отметил, что все это в подавляющем большинстве сбивается российскими системами ПВО.

«Достаточно жуткая машина. Хотя они полностью попадают под воздействие любых систем ПВО, которые есть у нас на вооружении», — высказался о БПЛА «Лютый» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP Photo

287 беспилотников атаковали Россию

Масштабная атака украинских дронов продолжалась в течение восьми часов — с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря. За это время было сбито 287 беспилотников, передает Минобороны.

Больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области — 118. 40 дронов уничтожили над Калужской областью, 27 — над Тульской, 19 — над Новгородской, 11 — над Ярославской, 10 — над Липецкой областью.

В Смоленской области сбили шесть дронов, в Воронежской — четыре, в Рязанской — два, в Курской и Орловской — по пять.