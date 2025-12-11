Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:29, 11 декабря 2025Россия

Минобороны заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы

Минобороны: Над регионами России за ночь сбили 287 дронов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Над регионами России за ночь сбили 287 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об одной из рекордных атак раскрыли в Министерстве обороны.

Атака была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, и продолжалась в течение восьми часов — с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря.

Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 118. Еще 40 БПЛА уничтожили над Калужской областью, 27 — над Тульской, 19 — над Новгородской, 11 — над Ярославской, 10 — над Липецкой области.

Кроме того, были атакованы Смоленская (шесть сбитых дронов), Воронежская (уничтожено четыре БПЛА) и Рязанская (сбиты два беспилотника), а также Курская и Орловская области, над которыми уничтожили еще по пять дронов.

Также раскрыты подробности массированной атаки на Москву. Над территорией Московского региона сбили 40 БПЛА, в том числе 32 дрона, летевших на столицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев могут признать виновным в геноциде населения Донбасса. Что означает это решение для конфликта на Украине?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В МИД рассказали об условиях Киева на переговорах

    Раскрыта цель США при захвате танкера у берегов Венесуэлы

    Существование точки G опровергли

    Минобороны заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы

    Стало известно о ликвидации командира артиллерийской батареи ВСУ

    Россиян предупредили о штрафах за незаконную торговлю мандаринами и елками

    План США по экономике России спровоцировал конфликт с Европой

    Россиянин забрал миллионы рублей у бизнесменов и нашел способ оставить их себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok