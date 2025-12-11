Минобороны заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы

Минобороны: Над регионами России за ночь сбили 287 дронов ВСУ

Над регионами России за ночь сбили 287 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об одной из рекордных атак раскрыли в Министерстве обороны.

Атака была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, и продолжалась в течение восьми часов — с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря.

Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 118. Еще 40 БПЛА уничтожили над Калужской областью, 27 — над Тульской, 19 — над Новгородской, 11 — над Ярославской, 10 — над Липецкой области.

Кроме того, были атакованы Смоленская (шесть сбитых дронов), Воронежская (уничтожено четыре БПЛА) и Рязанская (сбиты два беспилотника), а также Курская и Орловская области, над которыми уничтожили еще по пять дронов.

Также раскрыты подробности массированной атаки на Москву. Над территорией Московского региона сбили 40 БПЛА, в том числе 32 дрона, летевших на столицу.