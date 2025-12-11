Shot: ВСУ пытались атаковать Москву дальнобойными беспилотниками типа «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». Тип дронов, пытавшихся ударить по столице, раскрыло издание Shot в Telegram.

Предварительно, столицу атаковали беспилотники типа «Лютый», которые являются самыми дальнобойными в распоряжении ВСУ. Аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, все летевшие на город беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что в ночь на четверг, 11 декабря, в общей сложности над территорией Московского региона было сбито 40 дронов, в том числе 32 беспилотника, летевших на столицу.

Всего над регионами России за ночь сбили 287 беспилотников ВСУ. Атаку назвали одной из самых рекордных.