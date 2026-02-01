Реклама

Влияние конфликта США и Ирана на ход СВО оценили

Профессор Безруков: Гипотетическое поражение Ирана не повлияет на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Гипотетическое поражение Ирана в конфликте США никак не повлияет на Россию и ход проведения Специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил полковник внешней разведки в отставке и профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, Андрей Олегович Безруков в подкасте «Smarent Pro недвижимость».

«Наша военная и политическая машина без Ирана и Венесуэлы может существовать совершенно спокойно», — указал эксперт.

Безруков также подчеркнул, что у России есть свои стратегические интересы, которые были обнародованы еще в 2021 году: «Наша логика очень простая, она была выражена (...) 15 декабря 2021 года. Ничего с этого времени не изменилось. Наша задача сделать так, чтобы на западных границах у нас не было долгосрочной угроз».

Ранее политолог-иранист, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына рассказала в беседе с «Лентой.ру», что США накапливают силы вблизи Ирана и весной этого года президент Дональд Трамп может решиться на полноценный удар. По ее словам, он может включать в себя попытку ликвидировать руководство Исламской республики.

