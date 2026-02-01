Реклама

Во Франции призвали повторить Brexit

В Париже прошел многотысячный марш за выход из ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Во Франции прошел «Национальный марш за Frexit» — выход страны из Европейского союза (ЕС). Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Какую же мощную силу сегодня представлял собой грандиозный Национальный марш за Frexit!» — написал политик.

Демонстранты призывали к повторению Brexit, прекращению помощи Украине и урезанию расходов на общеевропейские программы ради восстановления «экономического и политического суверенитета» Франции. По словам Филиппо, на митинге собралось несколько тысяч человек.

Ранее Филиппо заявил, что Евросоюз можно сравнить с сумасшедшим домом, в котором все обитатели «пожирают друг друга». «Еврофанатики пожирают друг друга! Хорошо, что это прозвучало внутри этого сумасшедшего дома», — написал он.

