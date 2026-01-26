Филиппо назвал Евросоюз сумасшедшим домом, в котором все пожирают друг друга

Евросоюз можно сравнить с сумасшедшим домом, в котором все обитатели «пожирают друг друга». С таким мнением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Еврофанатики пожирают друг друга! (...) Хорошо, что это прозвучало внутри этого сумасшедшего дома», — написал Филиппо. Тот факт, что политики внутри объединения разрывают друг друга на части, всегда является хорошей новостью, добавил он. Лидер «Патриотов» также отметил, что уже давно об этом говорил. Так он прокомментировал публикацию газеты Politico о том, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частных беседах называет председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором.

Филиппо также призвал Францию выйти из Евросоюза.

Ранее газета The Telegraph сообщала, что фон дер Ляйен якобы пытается подготовить Евросоюз к возможной войне с Россией.