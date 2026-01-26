Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:25, 26 января 2026Мир

Во Франции назвали Евросоюз сумасшедшим домом

Филиппо назвал Евросоюз сумасшедшим домом, в котором все пожирают друг друга
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Евросоюз можно сравнить с сумасшедшим домом, в котором все обитатели «пожирают друг друга». С таким мнением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Еврофанатики пожирают друг друга! (...) Хорошо, что это прозвучало внутри этого сумасшедшего дома», — написал Филиппо. Тот факт, что политики внутри объединения разрывают друг друга на части, всегда является хорошей новостью, добавил он. Лидер «Патриотов» также отметил, что уже давно об этом говорил. Так он прокомментировал публикацию газеты Politico о том, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частных беседах называет председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором.

Филиппо также призвал Францию выйти из Евросоюза.

Ранее газета The Telegraph сообщала, что фон дер Ляйен якобы пытается подготовить Евросоюз к возможной войне с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Категорически нарушает традиции». Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против Богомолова

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Финский политик призвал признать Донбасс и Новороссию частью России

    Капризова признали первой звездой недели в НХЛ

    Умерла помощница губернатора Белгородской области

    Зеленский продлил мобилизацию на Украине

    Генсек НАТО указал на низкую эффективность украинской ПВО

    Белый дом одним словом оценил переговоры США, России и Украины

    «Роскосмос» опубликовал кадры надвигающегося на Москву снежного циклона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok