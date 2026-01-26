Стало известно о попытках фон дер Ляйен подготовить ЕС к войне с Россией

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сейчас хочет смягчить долговые правила внутри Евросоюза (ЕС), чтобы выделить финансирование на дополнительные оборонные расходы. Таким образом она хочет подготовить страны — члены ЕС к возможной войне с Россией, пишет газета The Telegraph.

«Фон дер Ляйен предприняла шаги по смягчению долговых правил внутри блока, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере 650 миллиардов евро в надежде подготовить его государства-члены к войне с Россией к 2030 году», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что некоторые партии Европарламента убеждены в неизбежности войны с Россией. По их мнению, конфликт может начаться в ближайшие три года.