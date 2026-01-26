Евродепутат Мариани: Партии ЕП считают войну с РФ неизбежной в ближайшие годы

Ряд партий Европарламента считают войну Европы с Россией в ближайшие три года неизбежной. Об этом рассказал «Известиям» евродепутат Тьерри Мариани.

«Мой ответ — да. Война с Россией вероятна, потому что "Россия ее ищет" — это действительно позиция многих групп [в Европарламенте]. Отсюда и то, что нужно перевооружаться, оснащаться и так далее», — отметил эксперт.

По словам Мариани, сейчас приоритетом для Евросоюза выступает перевооружение. Однако вопрос заключается в том, пойдет речь о закупке европейского оружия или же о том, чтобы покупать его у Соединенных Штатов.

Как отметил Мариани, не так много стран имеют европейскую оборонную промышленность. По словам евродепутата, милитаризация стала для европейских элит «навязчивой идеей», подпитываемой тотальным недоверием к США.

При этом ранее в Вашингтоне заявили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и законодатели в Конгрессе поддерживают возможный конфликт России и НАТО. Утверждалось, что ЦРУ действует заодно с британской разведкой.

В свою очередь, экс-канцлер Германии Герхард Шредер призвал предпочесть путь мира, свободы и взаимодействия — не военной эскалации.