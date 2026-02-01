Волгоград стал Сталинградом

В Волгограде временно сменили дорожные знаки к годовщине Сталинградской битвы

Волгоград к годовщине победы в Сталинградской битве временно стал Сталинградом. Внимание на ситуацию обратило агентство РИА Новости.

По информации источника, накануне 83-й годовщины победы в Сталинградской битве, которая отмечается 2 февраля, в воскресенье, 1 февраля, в городе временно поставили указатели «Сталинград» на основных въездах. Помимо этой даты, начиная с ноября 2022 года Волгоград подобным образом становится Сталинградом еще восемь раз в году — 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. Во всех случаях смена указателей связана с памятными датами времен Великой Отечественной войны.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил возможность, что Волгограду вернут название Сталинград. При этом он подчеркнул, что решающее слово в этом вопросе будет за горожанами.