Бузова показала свою ванную

Ольга Бузова показала ванную в своей квартире

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала ванную комнату в своей квартире. Соответствующие кадры она опубликовала в своем Telegram-канале.

Артистка поделилась фото и видео, на которых лежит в белой ванне, наполненной густой пеной. Она отметила, что впервые принимает ванну у себя дома и обычно предпочитает душ из-за быстрого темпа жизни. «Я и сделала ее (ванну) исключительно для того, чтобы была на всякий случай, и я могла купать там будущего ребенка», — рассказала певица.

Ранее сообщалось, что муж сестры Бузовой Анны хочет продать квартиру в Турции. Родственница телеведущей против решения избавиться от недвижимости и уговаривает супруга не делать этого.