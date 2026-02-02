Реклама

Бывший британский посол Мандельсон вышел из Лейбористской партии из-за связей с Эпштейном

Виктория Кондратьева
Фото: Jeff Overs / Reuters

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон объявил о своем выходе из Лейбористской партии. Он заявил, что сделал это, чтобы избежать «дальнейшего смущения» на фоне расследования его связей с осужденным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, сообщает Politico.

Мандельсон, который ранее был видным лейбористом и членом парламента, отметил, что у него нет записей или воспоминаний о получении каких-либо платежей от Эпштейна. Он также выразил сомнения в подлинности документов, фигурирующих в расследовании.

Вечером 30 января Министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. В раскрытых архивах упомянута причастность целого ряда политиков к изнасилованиям и даже каннибализму.

