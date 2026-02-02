Реклама

Бывший советник Зеленского обиделся после поиска своей фамилии в файлах Эпштейна

Арестович обиделся, не найдя своей фамилии в файлах Эпштейна
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обиделся, не найдя своей фамилии в рассекреченных файлах финансиста Джефри Эпштейна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«А вот щас обидно было», — написал Арестович, приложив к публикации скриншот поисковой страницы в библиотеки файлов Эпштейна с отсутствием результатов поиска его фамилии.

Ранее стало известно, что в переписке, участником которой был Джеффри Эпштейн, обсуждались выборы 2019 года на Украине. Тогда участники переписки усомнились в том, что на тот момент кандидат на этот пост Владимир Зеленский сможет управлять страной.

