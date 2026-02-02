Реклама

Чудовище проникло на американскую военную базу

В США бывший морпех рассказал, что встретил на военной базе снежного человека
Олег Парамонов
Фото: Logan Bush / Shutterstock / Fotodom

В США бывший морской пехотинец Эндрю Берд рассказал, что встретил на территории военной базы Куантико в штате Вирджиния снежного человека. Об этом сообщает WIBC.

Инцидент якобы произошел в июле 2005 года. Эндрю Берд и его сослуживцы шли по ночному лесу. Рядом проходили учения, поэтому, чтобы их не обнаружили, морпехи не включали фонарики. Берд утверждает, что из-за компасов, которые раз за разом давали сбои, им пришлось изменить маршрут. Примерно через 15-20 минут они услышали громкий треск.

«Мы увидели, как два стоящих рядом дерева сгибаются друг к другу», — рассказал Берд. На высоте около шести-девяти метров они заметили крупное существо, которое тянуло деревья друг к другу. Его рост составлял примерно два с половиной метра. По словам Берда, чудовище, проникшее на военную базу, покрывала шесть коричневого или красновато-коричневого цвета.

Морпехи бросились бежать. Существо с треском погналось за ними и преследовало их 20 или 30 секунд. Спустя несколько минут военные добрались до машины и уехали. Берд уверяет, что это был не черный медведь или не какое-либо другое известное животное.

Ранее сообщалось, что Пентагон вложил 22 миллиона долларов в поиск волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на ранчо предпринимателя Роберта Бигелоу в американском штате Юта. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.

