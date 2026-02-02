Реклама

Экипаж самолета попытались ослепить таинственным лазером в небе над США

Пилотов American Airlines попытались ослепить лазером перед посадкой в США
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Экипаж самолета American Airlines попытались ослепить таинственным синим лазером в небе над штатом Северная Каролина в США. Об этом случае пишет издание People.

Инцидент произошел около семи утра 29 января. Пилоты авиакомпании сообщили, что были целенаправленно ослеплены лазером перед посадкой — в восьми километрах от аэропорта города Шарлотт. Отмечается, что самолет удалось благополучно посадить в воздушной гавани.

По факту произошедшего было инициировано расследование. Уточняется, что злоумышленникам грозит штраф до 250 тысяч долларов США (около 19 миллионов рублей), а также тюремный срок до пяти лет. «Лазерные указки могут использоваться как игрушка или офисный инструмент. Однако их направление в небо представляет собой серьезную угрозу», — напомнили в Федеральном управлении гражданской авиацией США (FAA).

Ранее пилотов самолета попытались ослепить лазером над аэропортом Улан-Удэ. Это произошло в момент захода борта на посадку.

