Пилотов самолета попытались ослепить лазером при посадке в российском аэропорту

Пилотов самолета пытались ослепить лазером при посадке в аэропорту Улан-Удэ

Пилотов самолета иркутской авиакомпании пытались ослепить лазером при посадке в аэропорту Улан-Удэ. Об этом сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте в Telegram-канале.

Уточняется, что к правоохранителям обратился руководитель полетов российской воздушной гавани. Он сообщил им о зафиксированной попытке ослепить экипаж заходящего на посадку лайнера прожектором белого цвета.

В результате воздушное судно благополучно приземлилось. В настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе над Москвой. Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна решил продолжить полет на аэродром назначения.