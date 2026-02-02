Парализованного в Таиланде российского туриста вернут домой

Парализованного в Таиланде российского туриста вернут в Новосибирск 3 февраля

Российского туриста, которого парализовало во время семейного отдыха в Таиланде, вернут домой в Новосибирск с пересадкой в Москве 3 февраля. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что мужчина находится на Пхукете. Сначала врачи запрещали перелет на родину из-за состояния пациента, однако теперь разрешение медиков получено. Более того, неизвестный человек оплатил расходы на перелет в размере 1,5 миллиона рублей. В полете мужчину будет сопровождать врач-реаниматолог.

В Новосибирске россиянина планируют определить в городскую клиническую больницу. Неравнодушные люди собрали средства для его дальнейшего лечения.

О случившемся стало известно в конце января. 45-летний предприниматель Евгений вместе с женой и дочкой прилетел на зимовку из Новосибирска в начале декабря. 17 января у мужчины онемели руки, а уже через сутки он не мог ходить. Местные врачи обнаружили у россиянина редкое аутоиммунное заболевание — синдром Гийена-Барре.