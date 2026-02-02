Похищение 9-летнего мальчика в российском городе попало на видео

Появились кадры с похищением 9-летнего мальчика у гипермаркета в Петербурге

Похищение 9-летнего Паши Тифитулина у гипермаркета в Санкт-Петербурге попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

На видео показано, как мальчик подходит к белому внедорожнику и садится в него, а потом уезжает в неизвестном направлении.

По данным канала, все произошло на юге города, на паркове у гипермаркета.

Ранее сообщалось, что мужчина на белом внедорожнике с разбитым бампером может быть причастен к пропаже 9-летнего мальчика. Он общался с мужчиной, сидевшим за рулем белой машины. После того как он купил мальчику бургер в фастфуде, ребенок сел в его автомобиль. По основной версии, ребенок мог стать жертвой похищения.