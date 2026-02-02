Мужчину на белом внедорожнике заподозрили в похищении ребенка в российском городе

В Петербурге к пропаже 9-летнего мальчика может быть причастен мужчина на машине

В Санкт-Петербурге мужчина на белом внедорожнике может быть причастен к пропаже 9-летнего Паши Тифитулина. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, мальчик пропал 30 января около 17:00 по московскому времени. Он ушел из дома в Красносельском районе покататься с горки и не вернулся. Занимающиеся его поиском волонтеры отсмотрели камеры видеонаблюдения, расположенные в соседнем магазине, и нашли мальчика. Судя по видеозаписи, ребенок общался с мужчиной на белом внедорожнике. Он купил ему бургер в фастфуде, а потом мальчик сел в его машину.

По информации KP.RU, после этого след 9-летнего Тифитулина потерялся, но полицейские вычислили мужчину на внедорожнике. За рулем белого автомобиля, увезшего ребенка, находился житель поселка Яльгелево, расположенного в пригороде Петербурга, недалеко от района поисков. Его соседи рассказали, что он странно себя вел, почти ни с кем не общался, а потом вообще исчез. По словам одной из женщин, 31 января мужчина помыл автомобиль, а потом сел в другую машину и уехал в неизвестном направлении, оставив открытыми ворота во двор. «Вскоре к его дому приехали полиция и Следственный комитет», — сказала она.

По данным собственного источника издания в правоохранительных органах, сейчас мужчину разыскивают. По предварительной информации, фигурант — строитель. На его странице в социальной сети отсутствуют фотографии. Кроме того, у него есть жена и дочь.

По информации Telegram-канала Baza, разыскиваемый мужчина на белом внедорожнике ездил с разбитым бампером. По основной версии, ребенок мог стать жертвой похищения.