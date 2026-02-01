Девятилетний мальчик ушел из дома в российском городе и пропал

СК: В Санкт-Петербурге третий день идут поиски девятилетнего мальчика

В Санкт-Петербурге третий день идут поиски девятилетнего мальчика, который ушел из дома и пропал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по городу.

Уточняется, что в поисках участвуют следователи, криминалисты, сотрудники полиции, волонтеры «Лиза Алерт». Они распространяют ориентировки и анализируют сведения.

Ребенок пропал около 14:00 30 января. Он был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф.

Ранее сообщалось, что в России за год пропали почти 900 детей. Свыше 20 несовершеннолетних спасти не удалось.