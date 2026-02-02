Попавшие в смертельное ДТП подростки оказались абитуриентами института ГУФСИН

Подростки, попавшие в смертельное ДТП под Красноярском, ехали на медкомиссию

Подростки, пострадавшие при столкновении автобуса с грузовым автомобилем на трассе в Красноярском крае, оказались абитуриентами института ГУФСИН. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

11 подростков, ехавших в автобусе, собирались на медкомиссию. В результате несовместимые с жизнью травмы получили пять подростков и один взрослый, за жизнь еще шести пострадавших борются врачи. Отмечается, что двое в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

ДТП произошло из-за отцепившегося от грузовика прицепа с модульным домом, который в результате ЧП выкатился на встречную полосу, где и произошло столкновение с автобусом. Жертвам, предположительно, было по 16-17 лет.

