18:05, 2 февраля 2026Силовые структуры

Попавшие в смертельное ДТП подростки оказались абитуриентами института ГУФСИН

Подростки, попавшие в смертельное ДТП под Красноярском, ехали на медкомиссию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Подростки, пострадавшие при столкновении автобуса с грузовым автомобилем на трассе в Красноярском крае, оказались абитуриентами института ГУФСИН. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

11 подростков, ехавших в автобусе, собирались на медкомиссию. В результате несовместимые с жизнью травмы получили пять подростков и один взрослый, за жизнь еще шести пострадавших борются врачи. Отмечается, что двое в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

ДТП произошло из-за отцепившегося от грузовика прицепа с модульным домом, который в результате ЧП выкатился на встречную полосу, где и произошло столкновение с автобусом. Жертвам, предположительно, было по 16-17 лет.

