Стало известно о смерти пятерых детей при столкновении автобуса с грузовиком в России

Mash: Пятеро детей не выжили в аварии с автобусом в Красноярском крае

Пятеро детей не выжили при столкновении автобуса с грузовым автомобилем на трассе в Красноярском крае. О смерти несовершеннолетних стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, еще шесть человек в результате аварии получили травмы. Состояние троих из них медики назвали тяжелым.

Как утверждает Telegram-канал Kras Mash, в общественный транспорт, в котором ехали дети, врезался грузовик.

По сведениям ТАСС, смертельное ДТП произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома. Жертвам, предположительно, было по 16-17 лет.

Другие обстоятельства трагедии сейчас выясняются.