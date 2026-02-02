Появились новые подробности о крушении учебного самолета с курсантами в российском городе

Потерпевший крушение самолет в Орске принадлежит Ленинградской академии Новикова

Потерпевший крушение учебный самолет в Орске принадлежит Ленинградской академии имени Новикова. Новые подробности о происшествии с судном в российском городе появились в Telegram-канале Shot.

По данным канала, борт Diamond пропал с радаров около 10:40, после чего стало известно о его крушении в районе поселка Джанаталап.

О происшествии под Оренбургом стало известно днем в понедельник, 2 февраля.

Сообщалось, что к месту крушения выехали экстренные службы. По последним данным, не выжили три человека.