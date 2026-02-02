Раскрыта причина возвращения Лерчек ключей от ее Rolls-Royce

Следователь вернул Лерчек ключи от ее Rolls-Royce

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, получила от следователей ключи от своей машины Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Об этом пишет РИА Новости.

Ключи вернули незадолго до передачи дела в суд, после того как защита предупредила о возможном иске из-за порчи автомобиля. Машина почти год простояла с открытым окном, поэтому в ней стала появляться плесень.

Чекалина и ее бывший муж обвиняются в незаконных валютных операциях и находятся под домашним арестом. Ранее суд отказал Лерчек в возврате изъятых ювелирных украшений, которые она хотела продать из-за отсутствия доходов.