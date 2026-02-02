Реклама

08:26, 2 февраля 2026

Раскрыта вероятность авиаударов США по Ирану

WSJ: Авиаудары США по Ирану не являются неизбежными
Виктория Кондратьева
Фото: Global Look Press

Авиаудары США по Ирану не являются неизбежными. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, Пентагон перебрасывает дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) для защиты Израиля, американских войск и арабских союзников в случае ответных действий Ирана и потенциального затяжного конфликта.

Если приказ будет отдан сегодня, военные смогут нанести лишь ограниченные авиаудары по Ирану. Однако решающий удар, к подготовке которого президент США Дональд Трамп призвал военных, вероятно, потребует от Вашингтона создания мощной системы противовоздушной обороны для защиты от ответных действий Ирана.

«Вопрос противовоздушной обороны имеет ключевое значение — насколько у нас достаточно материальных средств, чтобы обеспечить защиту наших войск и объектов в регионе от каких-либо ответных действий со стороны Ирана», — заявила бывший сотрудник Госдепартамента и эксперт по Ирану Сюзанна Мэлони.

Ранее бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, советник верховного лидера Али Шамхани заявил, что Тегеран предупредил Вашингтон о «беспрецедентном» ответе в случае военного удара со стороны США. Мишенями Тегерана станут США, Израиль и все, кто окажет поддержку агрессору.

