14:36, 29 января 2026

Иран предупредил США о беспрецедентном ответе на военный удар

Советник иранского лидера Шамхани заявил, что удар США станет началом войны
Виктория Кондратьева
Фото: Lise Aserud / Reuters

Иран предупредил о «беспрецедентном» ответе в случае военного удара со стороны США. Об этом заявил бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, советник верховного лидера Али Шамхани в соцсети Х.

«Ограниченный американский удар — это иллюзия», — написал Шамхани. По его словам, любая атака США будет расценена как начало войны, и ответ будет незамедлительным и всеобъемлющим.

Экс-глава Совбеза Ирана указал, что мишенями Тегерана станут США, Израиль и все, кто окажет поддержку агрессору. Его сообщения были опубликованы на персидском и иврите.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану три требования, которые касаются ядерной программы и баллистических ракет. В требования входят окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его нынешних запасов, а также ограничение дальности и количества баллистических ракет. Кроме того, от Тегерана требуется прекратить поддержку прокси-группировок на Ближнем Востоке.

