Раскрыты подробности смертельного ДТП с участием абитуриентов ГУФСИН

В смертельном ДТП под Красноярском погибли четыре абитуриента ГУФСИН

Подробности смертельного ДТП с абитуриентами ГУФСИН под Красноярском «Ленте.ру» раскрыли во ФСИН России.

По информации ведомства, ДТП произошло на трассе Р-25 «Сибирь». Во время движения от грузового автомобиля отсоединился прицеп с модульным домом, который выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью».

В результате жертвами столкновения стали четыре несовершеннолетних кандидата на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник ГУФСИН. Шестеро человек госпитализированы в состояниях различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что всего в ДТП попали 11 подростков. Они ехали в автобусе на медкомиссию.