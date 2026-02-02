Реклама

Силовые структуры
18:55, 2 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности смертельного ДТП с участием абитуриентов ГУФСИН

В смертельном ДТП под Красноярском погибли четыре абитуриента ГУФСИН
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Подробности смертельного ДТП с абитуриентами ГУФСИН под Красноярском «Ленте.ру» раскрыли во ФСИН России.

По информации ведомства, ДТП произошло на трассе Р-25 «Сибирь». Во время движения от грузового автомобиля отсоединился прицеп с модульным домом, который выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью».

В результате жертвами столкновения стали четыре несовершеннолетних кандидата на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник ГУФСИН. Шестеро человек госпитализированы в состояниях различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что всего в ДТП попали 11 подростков. Они ехали в автобусе на медкомиссию.

