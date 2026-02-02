Сменившая гражданство Касаткина потерпела седьмое поражение в последних восьми матчах

Теннисистка Касаткина потерпела седьмое поражение в последних восьми матчах

Сменившая спортивное гражданство с российского на австралийское Дарья Касаткина потерпела поражение от 94-й ракетки мира швейцарки Симоне Вальтерт в стартовом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в понедельник, 2 февраля, и продлился три сета. Касаткина, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, потерпела поражение со счетом 6:7, 6:3, 4:6). Соперницы провели на корте 2 часа и 43 минуты.

Касаткина потерпела седьмое поражение в последних восьми матчах. Всего после смены гражданства в марте прошлого года она провела 29 встреч, в которых потерпела 18 поражений.

17 января депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Касаткину за получение австралийского гражданства. Он сравнил слова теннисистки о счастье и свободе с заявлениями проституток в борделях, которые якобы утверждают, что довольны своей жизнью.