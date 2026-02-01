Реклама

22:22, 1 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о страхе ВСУ перед боями в лесах Сумской области

РИА Новости: ВСУ боятся воевать в лесах Сумской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают страх перед боями в лесах Сумской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, это обусловлено тем, что украинские солдаты в условиях лесных боев не смогут применять дроны.

По словам собеседника издания, сейчас бои перенесутся из населенных пунктов в лесные массивы между селами Писаревка, Новая Сечь, Храповщина и Марьино. «Именно на расчеты БПЛА сделало ставку украинское командование в связи с недостатком пехоты и бронетехники», — пояснил он.

Сейчас решающее значение в боестолкновениях будет играть артиллерия и бронетехника. В этом ВСУ значительно уступают российским войскам, добавил представитель силовых структур.

Ранее стало известно, что армия России ведет масштабное наступление к Сумам, увеличивая группировку войск.

