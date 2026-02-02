В Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Азовском море у берегов Крыма. Об этом заявил Европейский средиземноморский сейсмологический центр на своем сайте.

Как сообщают сейсмологи, очаг подземных толчков зафиксирован приблизительно на глубине 10 километров. Уточняется, что эпицентр землетрясения мог быть на расстоянии 78 километров от Керчи и 35 километров от города Щелкино. На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших отсутствует.

Ранее стало известно, что у западного побережья Сахалина произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 3,2, что считается слабым землетрясением. Очаг явления залегал на глубине 18 километров. Один из подземных толчков силой до двух баллов ощутили жители российского региона, которые проживают в селах Орлово и Ольшанка. Угрозу цунами власти не объявляли.