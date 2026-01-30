Реклама

Экономика
07:48, 30 января 2026Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло у берегов Сахалина
Нина Ташевская
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У западного побережья Сахалина произошло землетрясение. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, ее слова передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 30 января, в 12:00 по местному времени (04:00 мск). Их магнитуда достигала 3,2 — это сейсмологи считают слабым землетрясением.

«Эпицентр располагался в Татарском проливе в 27 км западнее села Ольшанка в Углегорском районе на западном побережье Сахалина», — уточнила Семенова. Очаг явления залегал на глубине 18 километров. Один из подземных толчков силой до двух баллов ощутили жители российского региона, которые проживают в селах Орлово и Ольшанка. Угрозу цунами власти не объявляли.

Ранее мощное землетрясение произошло на Камчатке. Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали в российском регионе в среду, 28 января. Их эпицентр располагался в 178 километрах к юго-востоку от Вилючинска, где проживает около 25 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 32 километров.

