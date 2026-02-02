Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:51, 2 февраля 2026МирЭксклюзив

В досье Эпштейна найдена информация о психическом заболевании Трампа

Эпштейн получал рассылку о возможных когнитивных проблемах Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Скандально известный американский миллиардер Джеффри Эпштейн получал рассылку материалов о возможных когнитивных проблемах у президента США Дональда Трампа. Соответствующий документ размещен на сайте Минюста США. С материалами ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

В частности, в одном из размещенных файлов указано, что Эпштейн получил письмо от Терье Руд-Ларсена — известного норвежского дипломата и политика, занимавшего ряд важных постов в ООН. В названии письма было написано: «Президент Трамп демонстрирует классические признаки психического заболевания: мнение психиатров».

Еще одним участником переписки указан Неджиб Фриджи — директор регионального офиса по Ближнему Востоку и Северной Африке в Бахрейне. Он также занимал должности в структурах ООН.

В прошлом году бывший профессор Университета Джонса Хопкинса доктор Джон Гартнер сообщал, что у Трампа наблюдаются признаки деменции. По словам доктора, раньше американский лидер использовал богатый словарный запас и выстраивал «очень четкие предложения». Он также отмечал, что у хозяина Белого дома можно заметить сокращение словарного запаса и «моменты, когда он действительно не может закончить мысль».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили заявление главы Николаевской области по уступкам

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    На Украине спустя год признали утрату контроля над одним населенным пунктом

    Дуров намекнул на ненадежность WhatsApp

    Похудевший на 26 килограммов певец Юлиан высказался про уколы для диабетиков

    Стюардесса вдохнула токсины в самолете Airbus и заработала психическое расстройство

    Москвичей предупредили о 27-градусных морозах

    Страховщиков обяжут требовать ущерб по ОСАГО с виновников аварии

    Опубликовано архивное видео летящих на Гостомель в первый день СВО вертолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok