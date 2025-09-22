Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 22 сентября 2025Мир

Врач рассказал о признаках деменции у Трампа

Доктор Гартнер: У Трампа наблюдаются признаки деменции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

У президента США Дональда Трампа наблюдаются признаки деменции. Об этом заявил бывший профессор Университета Джонса Хопкинса доктор Джон Гартнер в беседе с The Daily Beast.

«Мы должны учитывать значительное ухудшение речевых функций, мышления, психомоторных способностей, контроля над импульсами и целого ряда других областей», — отметил Гартнер.

По словам доктора, раньше американский лидер использовал богатый словарный запас и выстраивал «очень четкие предложения». Гартнер добавил, что теперь у Трампа можно заметить сокращение словарного запаса и «моменты, когда он действительно не может закончить мысль». По его мнению, многие не осознают, что глава Белого дома раньше был красноречивее.

Ранее Трамп ответил на слухи о своем здоровье и заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

30 августа среди пользователей соцсетей стали распространяться домыслы о якобы уходе президента США из жизни. Подобные слухи стали реакцией на заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что он готов возглавить страну, если с Трампом «что-то произойдет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ын высказался об участии северокорейских военных в операции в Курской области

    Россиянка ударила по голове прибывшего по вызову фельдшера скорой и сбежала

    В России подорожали помидоры

    На пляже российского курорта отдыхающие спасли бездыханного мужчину и попали на видео

    Алаудинов назвал условие отхода «Ахмата» с занятых позиций

    Врач рассказал о признаках деменции у Трампа

    Турция отменила ряд импортных пошлин на товары из США

    Решение премьера Британии назвали катастрофой

    Появились кадры последствий ночного удара под Киевом

    Сброс трехтонной бомбы на расположение ВСУ попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости