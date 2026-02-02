В файлах Эпштейна нашли переписку с экс-главой МИД Словакии о «девушках» в Молдавии

Экс-глава МИД Словакии общался с Эпштейном о «хорошеньких девушках» в Молдавии

В опубликованных файлах по делу осужденного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна обнаружилась переписка с бывшим министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, где обсуждались «хорошенькие девушки» в Молдавии. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Согласно переписке за январь 2019 года, Лайчак, занимавший тогда пост председателя ОБСЕ и главы словацкого МИД, писал Эпштейну из Молдавии, передавал ему привет и отмечал, что «девушки и правда хорошенькие». Позже он упоминал о девушках также на Украине и в Румынии.

31 января Лайчак, упоминаемый в файлах Эпштейна 346 раз, подал в отставку с поста советника премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Премьер принял отставку, назвав его невероятным источником дипломатического опыта. Сам Лайчак утверждает, что никогда не получал от Эпштейна предложений об интимных встречах с женщинами и не участвовал в подобных мероприятиях.

Ранее бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон объявил о своем выходе из Лейбористской партии. Он заявил, что сделал это, чтобы избежать «дальнейшего смущения» на фоне расследования его связей с осужденным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Вечером 30 января Министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. В раскрытых архивах упомянута причастность целого ряда политиков к изнасилованиям и даже каннибализму.

