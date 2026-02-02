Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:37, 2 февраля 2026Мир

В файлах Эпштейна нашли переписку с экс-главой МИД Словакии о «девушках» в Молдавии

Экс-глава МИД Словакии общался с Эпштейном о «хорошеньких девушках» в Молдавии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В опубликованных файлах по делу осужденного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна обнаружилась переписка с бывшим министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, где обсуждались «хорошенькие девушки» в Молдавии. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Согласно переписке за январь 2019 года, Лайчак, занимавший тогда пост председателя ОБСЕ и главы словацкого МИД, писал Эпштейну из Молдавии, передавал ему привет и отмечал, что «девушки и правда хорошенькие». Позже он упоминал о девушках также на Украине и в Румынии.

31 января Лайчак, упоминаемый в файлах Эпштейна 346 раз, подал в отставку с поста советника премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Премьер принял отставку, назвав его невероятным источником дипломатического опыта. Сам Лайчак утверждает, что никогда не получал от Эпштейна предложений об интимных встречах с женщинами и не участвовал в подобных мероприятиях.

Ранее бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон объявил о своем выходе из Лейбористской партии. Он заявил, что сделал это, чтобы избежать «дальнейшего смущения» на фоне расследования его связей с осужденным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Вечером 30 января Министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. В раскрытых архивах упомянута причастность целого ряда политиков к изнасилованиям и даже каннибализму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев сделал неожиданный прогноз о судьбе Украины

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Дмитриев сообщил о возвращении в Москву после встречи с делегацией США в Майами

    Силовики раскрыли новую информацию о смерти российского школьника в танке

    Мужчина расправился с напавшим на его сына леопардом

    Аргентинский футболист рассказал об отказе клубам MLS в пользу «Локомотива»

    Медведев предупредил об ответе в случае размещения войск стран НАТО на Украине

    В файлах Эпштейна нашли переписку с экс-главой МИД Словакии о «девушках» в Молдавии

    Украинец решил покорить гору в Киргизии, сорвался и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok