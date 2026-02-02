Реклама

В Китае рассказали о сюрпризе Путина для Европы во время подготовки нового пакета санкций

Baijiahao: Путин отметил рост дохода РФ от продаж оружия в условиях санкций ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Китае рассказали о сюрпризе от президента России Владимира Путина для Европы во время подготовки нового пакета санкций. Как отметили журналисты Baijiahao, российский лидер отметил рост доходов РФ от продажи оружия в условия жестких ограничений. Пересказ статьи приводит «АБН24».

Путин во время совещания по вопросам военно-технического сотрудничества сообщил, что за 2025 год было подано вооружений на 15 миллиардов долларов более чем в 30 стран, обратили внимание журналисты. По их мнению, это хорошие новости для Москвы, ведь страна находится под серьезным санкционным давлением.

«Эти цифры свидетельствуют, что новая тактика продаж России сработала. Демонстрация боевых систем в деле оказалась самой эффективной тактикой продаж», — указали авторы материала.

Китайские журналисты также указали, что Москва расширяет список стран, которым продаются вооружения, и тем самым усиливает влияние в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, вытесняя западных конкурентов.

Ранее авторы Baijiahao заявили, что Владимир Путин нанес удар в самую суть НАТО, предложив подписать договор и зафиксировать гарантии ненападения России на страны альянса в любой форме.

