03:38, 8 января 2026

В Китае рассказали об ударе Путина в самую суть НАТО

Baijiahao: Идея подписать договор с РФ о ненападении поставила НАТО в тупик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Журналисты китайского издания Baijiahao рассказали о том, что президент России Владимир Путин нанес удар в самую суть НАТО, предложив подписать договор и зафиксировать гарантии ненападения РФ на страны альянса в любой форме.

Авторы статьи отметили, что такой идеей Москва поставила блок в тупик. Юридическая фиксация этого предложения пошатнет основы существования НАТО, а отказ разоблачит стремление поддерживать нарратив о российской угрозе.

Журналисты указали, что руководство альянса замолчало, поскольку такой шаг стал неожиданностью для него и необходимостью отвечать перед общественностью, если мирное предложение будет отвергнуто.

«Это предложение стало зеркалом, отражающим трещины в западном стратегическом нарративе», — подчеркнули авторы материала, добавив, что НАТО потерпит поражение в любом случае, согласившись или отказавшись принять подобную инициативу.

Ранее Владимир Путин назвал заявления о подготовке Россией нападения на Европу полной чушью и прямой ложью. При этом он подчеркнул, что Москва готова в любой форме зафиксировать отсутствие подобных намерений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия готова документально оформить гарантии ненападения на страны НАТО.

