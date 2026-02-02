Дубинский: Дезертирство в ВСУ за три месяца приблизилось к 500 тысячам человек

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за последние несколько месяцев дезертировали около полумиллиона человек. Об этом в Telegram-канале сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

«Дезертирство в ВСУ хоть и засекречено с ноября, но за три месяца приблизилось уже к 500 (!) тысячам человек — 60 процентов от списочного состава армии», — сообщил парламентарий.

Говоря о конфликте на Украине, Дубинский также вспомнил выражение «войны на истощение воюются долго, но проигрываются внезапно». Он добавил, что Киев испытывает большие трудности с финансированием, вместе с тем отмечается дефицит систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в ВСУ пожаловались на дефицит ракет для средств ПВО. Об этом заявил представитель Воздушных сил украинской армии полковник Юрий Игнат.