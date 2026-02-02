Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:34, 2 февраля 2026Бывший СССР

В Раде раскрыли засекреченный уровень дезертирства в ВСУ

Дубинский: Дезертирство в ВСУ за три месяца приблизилось к 500 тысячам человек
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за последние несколько месяцев дезертировали около полумиллиона человек. Об этом в Telegram-канале сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

«Дезертирство в ВСУ хоть и засекречено с ноября, но за три месяца приблизилось уже к 500 (!) тысячам человек — 60 процентов от списочного состава армии», — сообщил парламентарий.

Говоря о конфликте на Украине, Дубинский также вспомнил выражение «войны на истощение воюются долго, но проигрываются внезапно». Он добавил, что Киев испытывает большие трудности с финансированием, вместе с тем отмечается дефицит систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в ВСУ пожаловались на дефицит ракет для средств ПВО. Об этом заявил представитель Воздушных сил украинской армии полковник Юрий Игнат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    «Калашников» представит «РУС-ПЭ» в Саудовской Аравии

    В России обрушились продажи машин популярного бренда

    Долина высказалась о своем характере

    В Совфеде высказались об упоминании Жириновского и российских моделей в файлах Эпштейна

    Экс-гендиректора оборонного завода уличили в завышении цен в российском регионе

    Россиянам назвали самые выгодные способы нарастить сбережения

    Россиян развернули в аэропорту из-за подозрения в мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok