В ВСУ пожаловались на дефицит ракет для средств ПВО

Игнат: У ВСУ были моменты серьезного дефицита ракет для средств ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с нехваткой ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (ВС) украинской армии, полковник Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина».

«Было бы чем перезаряжаться! Ведь уже не раз заявляли, и президент Украины [Владимир Зеленский] не раз обращал внимание партнеров, что иногда некоторые комплексы стоят пустые, а следующую атаку надо чем-то отражать», — пожаловался Игнат.

Он рассказал, что у ВСУ были моменты серьезного дефицита боеприпасов, когда подразделения имели в пусковых установках ПВО только две ракеты из шести.

Ранее Зеленский заявлял о задержках с поставками ракет для американской системы ПВО Patriot. Он уточнял, что закупки ведут европейские страны.