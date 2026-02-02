На Солнце произошла мощнейшая вспышка

На Солнце после 17 мощных выбросов зафиксирована вспышка максимального класса X

На Солнце произошла мощная вспышка высшего класса. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Зафиксированная вспышка произошла в 02:57 по московскому времени, ее мощность составила X8.1. Корональный выброс подобной силы в течение последнего солнечного цикла регистрировали только дважды: 3 октября и 14 мая 2024 года. Область, в которой произошла вспышка, находилась под углом 35 градусов от линии Солнце-Земля — такое расположение, по словам ученых, исключает любую возможность прямого удара солнечной массы, однако могли ли они пройти по касательной, выяснится только через несколько часов.

Ей предшествовали 17 сильных выбросов. Произошедшие вспышки по своей мощности достигли уровня M и выше. За последние десять лет больше корональных вспышек произошло только 29 декабря 2024 года.