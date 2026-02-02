На Солнце зафиксировали 17 мощных вспышек за сутки

ИКИ РАН: На Солнце зафиксировали 17 мощных вспышек за сутки

На Солнце зафиксировали 17 мощных вспышек за сутки, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые присвоили вспышкам сильный уровень M и выше. Они пояснили, что множество таких вспышек не позволяют начаться вспышкам высших баллов. Вспышки класса Х начнутся в режиме накопления Солнцем энергии.

«За последнее десятилетие, с 1 января 2015 года, удалось найти только один день, когда произошло большее число событий — 29 декабря 2024 года. На втором месте за десятилетие стоит теперь 1 февраля 2026 года», — рассказали в ИКИ РАН.

Влияние солнечной активности на Землю начнет ощущаться примерно через сутки, добавили специалисты.

18 января на Солнце обнаружили первую в текущем году вспышку наивысшего класса Х.