Экономика
04:56, 2 февраля 2026Экономика

Жители Петербурга и Одессы увидели одинаковое природное явление

Жители Одессы увидели в небе сразу четыре луны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В воскресенье, 1 февраля, жители Одессы увидели в небе сразу четыре луны. Как передает ТСН, причиной этого необычного зрелища стало редкое атмосферное явление парселена, которое происходит во время сильных морозов.

Оно появляется тогда, когда свет реальной Луны преломляется в ледяных кристаллах холодного воздуха, в результате чего создается впечатление сразу нескольких лунных дисков. На опубликованных в Сети кадрах видно, что настоящая Луна значительно отличается своим насыщенным желтым цветом, а ее двойники почти бесцветны.

Одинаковое природное явление наблюдали одесситы и жители Санкт-Петербурга. В сеть попали кадры, снятые очевидцами из окна квартиры на улице Академика Павлова. На них можно рассмотреть четыре луны, отличающиеся по яркости. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, на фото показан оптический обман, который возможен благодаря съемке через двойной или тройной стеклопакет.

Синоптик указал, что парселена выглядит иначе. При «ложной Луне» в центре видна настоящая спутница Земли, в то время как ее менее яркие копии располагаются по краям.

