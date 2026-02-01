Реклама

Экономика
21:00, 1 февраля 2026Экономика

Над Петербургом заметили «четыре луны»

В Санкт-Петербурге заметили «четыре луны»
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Фонтанка

В ночь на 1 февраля в небе Санкт-Петербурга заметили «четыре луны». О необычном оптическом явлении в северной столице пишет «Фонтанка».

В сеть попали кадры, снятые очевидцами из окна квартиры на улице Академика Павлова. На них можно рассмотреть четыре луны, отличающиеся по яркости. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, на фото показан оптический обман, который возможен благодаря съемке через двойной или тройной стеклопакет.

«Когда яркий объект, в данном случае Луна, фотографируется через окно, свет переотражается между стеклами. Каждое стекло создает свой дубликат изображения», — объяснил эксперт. Он добавил, что явление парселена, или ложная Луна, во время которого можно увидеть сразу несколько лун на небе, существует, но выглядит иначе.

При «ложной Луне» в центре видна настоящая спутница Земли, в то время как ее менее яркие копии располагаются по краям. Явление возникает из-за преломления лунного света в кристаллах льда в перисто-слоистых облаках.

Ранее жители Петербурга увидели полярное сияние и световые столбы за одну ночь.

