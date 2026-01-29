Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:24, 29 января 2026Экономика

Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

Жители Петербурга увидели полярное сияние и световые столбы в одну ночь
Полина Кислицына (Редактор)

Жители Петербурга увидели полярное сияние и световые столбы за минувшую ночь. Внимание на редкие атмосферные явления в городе обратили в Telegram-канале «Фонтанка SPB Online».

На видео, снятых местными жителями, можно наблюдать, что в звездном небе появлялись то ярко-зеленые вспышки, то вертикальные линии света. «За красоту этой ночью благодарим антициклон — он создал условия и очистил небо», — отметил автор публикации.

Накануне в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН россиян предупреждали о возможной магнитной буре на Земле. Специалисты также уточняли, что параметры плазмы благоприятны для появления северных сияний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Раскрыты диагнозы умерших пациентов интерната для душевнобольных в Кузбассе

    Женщинам назвали ухудшающую симптомы менопаузы распространенную привычку

    Долина резко увеличила число выступлений

    Объявлено о попытках мошенников нажиться на «боли семей» российских бойцов СВО

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok