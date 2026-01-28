Реклама

19:19, 28 января 2026Экономика

Россиян предупредили о магнитных бурях

ИКИ РАН: Поток солнечного ветра дошел до Земли, возможны магнитные бури
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Benzoix / Freepik

Поток солнечного ветра от корональной дыры на звезде достиг Земли, он может вызвать магнитные бури. Об этом предупредили россиян в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Резких ударов не было (скорость растет довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зеленой зоне, но в ближайшее время почти наверняка пожелтеют», — рассказали ученые. Это значит, что вероятны слабые магнитные бури, уточнили специалисты.

В РАН добавили, что параметры плазмы благоприятны для появления северных сияний. Однако в Москве и практически всей Центральной России явление увидеть не получится из-за туч. Наблюдать сияния получится на севере и северо-западе страны, если случится просвет в облаках.

Ранее профессор ИКИ РАН Сергей Богачев спрогнозировал, что магнитные бури обрушатся на Землю в среду, 28 января. В норму геомагнитное поле планеты придет в пятницу, 30 января.

