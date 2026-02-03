55-летняя женщина отрезала пенис возлюбленному

В Испании 55-летняя женщина убила возлюбленного и отрезала ему гениталии

В Испании женщина из Страны Басков отрезала пенис возлюбленному, а затем расправилась с ним. Об этом сообщает People.

30 января полицию вызвали в дом в городе Бильбао. На месте правоохранители обнаружили 67-летнего мужчину без признаков жизни. Ему нанесли множественные удары ножом и отсекли половой член. В доме находилась 55-летняя возлюбленная мужчины, которая, по данным следствия, совершила преступление.

Позже выяснилось, что полицию вызвала дочь женщины, которой та рассказала о случившемся. Мотив нападения пока не ясен. По словам соседей, пара долгие годы жила вместе и никогда не ссорилась. «Я просто в шоке. Мы никогда не думали, что может случиться что-то подобное, тем более таким образом. После работы я всегда выпивала с ними на террасе. Они общались, смеялись. Но, видимо, за этим что-то скрывалось», — рассказала подруга испанцев.

Женщина добавила, что ее приятель был владельцем бара и жил с напавшей на него любовницей около пяти лет. Расследование продолжается.

