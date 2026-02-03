Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:34, 3 февраля 2026Бывший СССР

Украинцев предупредили о новых отключениях электроэнергии

«Укрэнерго» предупредила жителей о новых отключениях электроэнергии 4 февраля
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украинцев 4 февраля ждут новые отключения электроэнергии. Об этом сообщила «Укрэнерго», передает издание «Обозреватель».

«В среду, 4 февраля, в Украине продолжат действовать ограничения в энергосистеме. Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО), а для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности (ГОП)», — подчеркнули в компании.

Вечером 3 февраля Вооруженные силы Украины ударили ракетами по энергетической инфраструктуре Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, серьезные повреждения получил инфраструктурный объект. В Белгороде есть повреждения энергосистемы, власти проводят заседание оперативного штаба, чтобы оценить объем разрушений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбили дрон Ирана около авианосца, а Тегеран пытался задержать американский танкер. Конфликт обостряется накануне переговоров

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Российский боец в одиночку уничтожил отделение на огневой точке ВСУ

    Мужчин предупредили об опасности омоложения пениса

    Ким Кардашьян в прозрачном платье сходила на свидание

    После задержания со стрельбой на Рублевке возбудили уголовное дело

    Пытавшийся сблизиться с авианосцем США БПЛА Ирана успел передать данные перед крушением

    Мощный удар по Краматорску сняли на видео

    Израиль выдвинул США свои требования по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok