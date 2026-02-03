Украинцев предупредили о новых отключениях электроэнергии

«Укрэнерго» предупредила жителей о новых отключениях электроэнергии 4 февраля

Украинцев 4 февраля ждут новые отключения электроэнергии. Об этом сообщила «Укрэнерго», передает издание «Обозреватель».

«В среду, 4 февраля, в Украине продолжат действовать ограничения в энергосистеме. Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО), а для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности (ГОП)», — подчеркнули в компании.

Вечером 3 февраля Вооруженные силы Украины ударили ракетами по энергетической инфраструктуре Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, серьезные повреждения получил инфраструктурный объект. В Белгороде есть повреждения энергосистемы, власти проводят заседание оперативного штаба, чтобы оценить объем разрушений.