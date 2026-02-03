Бывшая жена популярного российского юмориста описала развод словами «думала, что сдохну»

Бывшая жена юмориста Позова Екатерина заявила, что ей трудно дался развод

Бывшая жена популярного российского юмориста и звезды проекта «Импровизаторы» Дмитрия Позова Екатерина рассказала о разводе. В проекте «Винишник» на YouTube она заявила, что расставание далось ей тяжело.

«Я думала, что умру. Я думала, что натурально сдохну вообще», — описала она свое состояние после развода и отметила, что у них с мужем были созависимые отношения.

Бывшая супруга комика также добавила, что в попытках сохранить семью они консультировались с психотерапевтом. Однако, по словам Позовой, выяснилось, что их с бывшим супругом взгляды на жизнь стали разными. «Мы оба пытались, но у нас обоих ничего не получилось», — призналась она.

Позова также заявила, что они с бывшим мужем расстались на хорошей ноте.

Ранее бывшая жена комика раскрыла, что умоляла Позова остаться, когда тот заявлял, что не хочет жить с ней. Она также признавалась, что считает поступок бывшего супруга предательством.

О разводе Позовых стало известно в июне 2025 года. Пара состояла в браке с 2012 года и воспитывала двоих детей.